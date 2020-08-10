توقف مخابز بمنطقة أم درمان عن العمل أمس (الأحد)

شهدت مدينة أبو سعد بغرب أم درمان أزمة خبز حادة أمس الأحد جراء توقف عدد من المخابز بشكل مفاجئ.

Advertisements

وكشفت مصادر عن إغلاق عدد كبير من المخابز في المنطقة جراء نفاذ الغاز وانقطاع التيار الكهربائي، فيما توقفت بعض المخابز عن العمل بعد الساعة التاسعة صباحاً.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، شكا مواطنون من صعوبات واجهتهم للحصول على الرغيف يوم أمس الأحد وأنهم اضطروا للبحث عن بدائل أخرى، ودعوا السلطات المختصة لمعالجة المشكلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)