ضبط كريمات مخبأة داخل شحنة برسيم

التاريخ: 10-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة ضبطت مكافحة التهريب (200) كرتونة كريمات مختلفة منها الممنوع والمحظور والمقيد كانت مخبأة داخل دفار يحمل شحنة (برسيم) مضغوط بمنطقة سوق ليبيا. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني فإن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب عوض الله الشيخ وقف على الضبطية التي نفذها منسوبو مكافحة التهريب و أشاد بالفريق الذي حققها وقال إن مكافحة التهريب بالجمارك تقوم بالمهام الموكله إليها من قبل الدولة ومؤكداً أن قواته جاهزة لصد أي مخالفات وفق القوانين واللوائح وسوف تستمر جهودنا بتعزيز كل قيم المجتمع بضبط كل المخالفات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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