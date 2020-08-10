بدء أعمال تصحيح شهادة الأساس بولاية الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم أمس الأحد عن انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس في (7) مراكز بمختلف محليات الولاية.

وقال مدير الإدارة العامة لمرحلة الأساس حمزة الفحل، إن ترتيبات انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس تمت بصورة جيدة، وأكد الفحل أن عدد مراكز التصحيح (7) مراكز بمعدل مركز لكل محلية وأن عدد المعلمين المشاركين في عملية التصحيح (2032) معلماً ومعلمة.

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وكشف الفحل بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن التزام الوزارة بالاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة من تباعد اجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات لكل مصحح، وذلك حرصاً على سلامة المعلمين.

وقال إن المرحلة الثانية من أعمال الكنترول تشمل التصحيح والرصد والمراجعة والقراءة الأفقية وملء الاستمارة وكلها يتم تنفيذها في توقيت موازٍ لعملية التصحيح، وأكد الفحل أن المدة المتوقعة لاكتمال أعمال التصحيح لا تتجاوز (3) أسابيع من تاريخ الانطلاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)