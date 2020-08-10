صاحب منزل يعتدي على المستأجر بالسكين

التاريخ: 10-أغسطس-2020
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دونت شرطة طيبة الاحامدة ببحري بلاغاً في مواجهة صاحب منزل وذلك على إثر تعديه على المستأجر بالسكين في بطنه مما ادى الى نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار الى خلاف بين المالك والمستأجر مما ادى الى وقوع المشاجرة بينهما وليتمكن المالك من طعن المستأجر بسكين نقل على اثرها المستأجر الى حوادث بحري لتلقي العلاج، ويتابع المتحري اجراءات البلاغ وحجز المجني عليه لتلقي العلاج والمراقبة بعد ادخاله الى عملية عاجلة لايقاف النزيف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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