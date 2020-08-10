الكاردينال يضع شرطاً لدعم لجنة تطبيع الهلال

عقدت الهيئة الاستشارية لنادي الهلال، اجتماعاً مساء أمس الأول برئيس مجلس الإدارة المنتهية فترته أشرف سيد أحمد الكاردينال، وحصلت على مُوافقته في الاستمرار لدعم لجنة التطبيع التي سيُكوِّنها اتحاد الكرة السوداني.

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وأفادت المصادر أن أشرف الكاردينال وافق على مقترح الهيئة الاستشارية الذي طرحه أحمد حسب الرسول بدر والتي اعتمدت أسماءً لتكوين لجنة التطبيع المقبلة لمدة 4 أشهر، وتضمّنت اللجنة أسماءً معروفة وشهيرة مثل الفريق الركن عبد الرحمن سر الختم. وأضافت بحسب صحيفة الصيحة، أن الكاردينال أضاف عليها بعضاً من أسماء مجلسه المنتهية فترته، بينما رشّحت له اللجنة أسماء أخرى لا يعرفها ولكن لم تضفها لقائمة التطبيع المقترحة، إلا بعد أن منحهم مُوافقته قبل أن تُغادر اللجنة الاجتماع مع الاتفاق على أن تقدم الأسماء لاتحاد الكرة السوداني خلال ساعات حتى يقوم اتحاد الكرة باعتمادها رسمياً كلجنة تطبيع للنادي.

يُذكر أن اتحاد الكرة السوداني، كان قد أعلن الخميس الماضي أنّه بصدد إعلان لجنة تطبيع لنادي الهلال لسد الفراغ الإداري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)