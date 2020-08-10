إنهاء خدمات دبلوماسيين وإداريين بالخارجية

أكد مصدر مطلع الفراغ من إعداد قائمة ، عكفت على إعدادها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بوزارة الخارجية ، بإنهاء خدمات دبلوماسيين وإداريين من المحسوبين على النظام السابق. وتوقع الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة .

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وكشف المصدر عن إعلان وزارة الخارجية لعدد 50 وظيفة لسد النقص في الكوادر الوسيطة ،عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة وأوضح أن مشكلة فنية واجهت المتقدمين وأن لجنة الاختيار عملت على معالجتها.

في سياق آخر قال المصدر بحسب صحيفة السوداني، إن الخارجية تعكف على معالجة ، إعلان عدد من السفراء الجدد ،بعد اكتشاف أنهم محسوبون على نظام الإنقاذ وأضاف:” الوزارة نبهت لذلك وتعمل على معالجة المشكلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)