التاريخ: 10-أغسطس-2020
0 مشاهدة
أكد مصدر مطلع الفراغ من إعداد قائمة ، عكفت على إعدادها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بوزارة الخارجية ، بإنهاء خدمات دبلوماسيين وإداريين من المحسوبين على النظام السابق. وتوقع الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة .
وكشف المصدر عن إعلان وزارة الخارجية لعدد 50 وظيفة لسد النقص في الكوادر الوسيطة ،عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة وأوضح أن مشكلة فنية واجهت المتقدمين وأن لجنة الاختيار عملت على معالجتها.
في سياق آخر قال المصدر بحسب صحيفة السوداني، إن الخارجية تعكف على معالجة ، إعلان عدد من السفراء الجدد ،بعد اكتشاف أنهم محسوبون على نظام الإنقاذ وأضاف:” الوزارة نبهت لذلك وتعمل على معالجة المشكلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء خدمات دبلوماسيين وإداريين بالخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.