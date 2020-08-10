والي نهر النيل تنفي وجود خلافات بينها وبين القوات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت والي نهر النيل آمنة محمد المكي ما أثير عن وجود خلافات بينها وبين القوات المسلحة. وقالت آمنة في تصريح لـ(السياسي) ليس لدي خلافات أو عداوة مع القوات المسلحة، مؤكدة أن حديثها عن الجيش تم نقله بصورة خاطئة، وكشفت عن قيامها بجولة على مقرات والمدفعية عطبرة ورئاسة جهاز المخابرات العامة ورئاسة قوات الشرطة بغرض المعايدة، وشددت على أن أهمية القوات المسلحة ودورها معروف ولا ينكره إلا مكابر، وأكدت عدم إصدارها أي توجيهات بسحب قوات تأمين المنشآت بالولاية.

وقالت آمنة إن آخر اجتماع لها مع الأجهزة الأمنية أكدت فيه على التعاون بين المدنيين والعسكريين، وأشارت إلى وجود تعاون كبير من قبل الأجهزة الأمنية مع الحكومة المدنية.

في سياق آخر أعلنت آمنة عن صدور قرار بإيقاف التصاديق للمشاريع الاستثمارية بالولاية حتى إشعار آخر، وأكدت أن القرار يهدف لمراجعة التصاديق والاتفاقيات الاستثمارية الموقعة في العهد البائد، من قبل لجنة إزالة التفكيك بجانب معرفة الحاجة الحقيقية للاستثمار لضبطه، وأضاف: “مافي زول تاني بيستثمر على كيفو”.

وكشفت عن حل اللجنة الاقتصادية بالولاية، وتشكيل لجنة جديدة، وقالت إن هنالك شخصين كانا يسيطران على اللجنة الاقتصادية.

وأشارت آمنة إلى أن حل اللجنة سيسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية، وسيساعد حكومة الولاية في وضع يدها على موضع الخلل بضبط الفوضي التي تحدث في توزيع السلع الاستراتيجية.

وأكدت عدم وجود ضبط ورقابة في توزيع السلع خلال الفترة الماضية، وكشفت عن تلقيها شكاوى من مواطنين يشكون من بيع حصصهم من الوقود قبل وصولها إليهم.