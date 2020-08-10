ست الودع.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استئناف الدوري علي الابواب

والزعيم يدخل الاعداد وعلي دكته الفنية فقط الضو

الضو وحيد زي الرقراق

والسبب في ذلك يعود لقرارات مجلس المريخ المتضاربة والغير مدروسة في امور متل هيك

اقالة المسلمي والابقاء علي مدرب الاحمال والحراس

اعادة المسلمي فجأة

حردان مدرب الاحمال من اعادة المسلمي

والسبب بحسب ماسمعنا افتقاد المسلمي للرخصة(A)

وفي ناس قالوا الرخصة(B) زاتها ما عندو

وناس تانيين قالوا(ABC) من سبحان الله ماعندو

ويستمر الاعداد

مجلس المريخ ديدنه في مثل هيك حالات التخبط واصدار القرارات الغير مدروسة والتي يلحسها تاني يوم ليصدر قرارات ملحوسة مقدما

هذا التخبط لايشبه الشعار المرفوع المنادي بالحوكمة الرشيدة والمؤسسية وترتيب دولاب العمل

ويعبر في نفس الوقت عن اننا لم نخرج بعد من نطاق سيطرة قرار الفرد الذي يدفع

ويؤكد ان الشعار لسة هو نفسه الشعار القديم

انا ادفع لوحدي انا اقرر لوحدي

اجيب جهاز فني اشيل جهاز فني

الفول فولي زي ماقال كردنة

وبمناسبة كردنة

فطومة قالت ليكم خلاص شطبنا

ببح

تاني كردنة مافي

وقمتوا علي الجرسة ياروشا

مع الدولار القحتاوي المالاقي زول يقيف في وشو ده

الصرف علي النادي مستحيل

عشان كدة زمااان كنا بنقول اخرجوا الاندية من جيوب الافراد

وجات الفيفا واكدت علي كلامنا ده في متطلبات الانظمة الأساسية

المهم

كردنة ترك الكورة وقرر يتجه للسياسة

جرب ياحبيبي

اصلنا حقل تجارب

يعني حاتطلع اكعب من الوزير الخلي جلود الاضاحي عايمة في برك المياه

ولا اكعب من الوزير الخلي السوق عاير فينا واداهو سوط

ولا حاتغيب عننا زي الرقابة الغابت عننا علي عينك ياتاجر

ولا حاتخلينا كمواطنين نئن تحت ضغط حجر عدم الاهتمام ونحن نردد

احد…احد؟؟؟

جك جكتك ياكردنة فنحن شعب تجارب

شأننا شأن فيران التجارب

بس الفرق التجارب علي الفئران بتجيب نتائج علمية تخدم البشرية

والتجارب علينا بتجيب اجلنا كنتيجة وحيدة وحتمية

تتذكر الجقر الاكل الكبري ياكردنة؟؟؟

اها ده برضك كان فأر تجارب يعبر عن كيفية اللحس

تتذكر الطيارة الطافية النور والناس بتصلي في العشا؟؟؟

اها ده حال السياسيين عندنا

يبقي البمنعك ياكردنة عن ممارسة السياسة في بلدنا شنو والافهم منك منو؟؟؟؟؟

جرب

ولاتستغرب ان وجدت الهتيفه في الشوارع ينسون العلم ونشيد العلم ويهتفوا

كاردينال واصل سيرك مابندور في البلد دي رئيس غيرك

ولا تستغرب يا كردنة

فشعب من ضمنه من يبيع الدولار ليثري هو ويفقر الوطن

ومن ضمنه من يهرب سلعنا التموينية لخارج البلاد ويهرب من الخارج لداخل البلدمتهربا من سداد الجمارك

وفينا من يستغل الحاجة ويتلاعب بقوت الناس

وفينا من يقتل الاطفال بتغيير ديباجة صلاحية السلع الاستهلاكية

ومعظمنا يبيع الوطن بابخس الاثمان

كاردينال واصل سيرك مابندور للبلد دي رئيس غيرك

ايها الناس

من كنا لايحترم هذا الوطن

فاليحترم ثورة شباب قدم الروح ساااهله لاجل اطفال بالبوادي يئنون جوعا ومرضا وجهالة

ومن كان يحترم ثورة الشباب تلك من حكومتنا الحالية

فاليعمل بجد لاجل اراحة المواطن من الرهق الذي اعياهو النضال مدني

وكاردينال واصل سيرك مابندور للبلد دي بطريقتها دي رئيس غيرك

ايها الناس

القانون يجبر الناس علي احترام انفسهم قبل احترام الآخرين

وبعض مواد تجرم تجارة العملة والتهريب لي بره والتهرب لي جوه والتلاعب بالاسعار وقوت الناس بعقوبة موحدة هي الاعدام

افتكرها كافيه للزبط والربط

فاذا كنا نعدم من يطعن انسان ويقتله

الاجدر بنا ان نعدم من يقتل وطن وكل المواطنين

تجارة العملة والتهريب والتلاعب بالاسعار هي اسلحة نووية يجب اعدام من يستخدمها ضد الوطن والمواطن

ناس بتقتل في الطفل اليادابو تاتي

يعيشوا كيفن بس

ايها الناس

ان تنصروا الله ينصركم

اها

نجي لي شمارات والي الخرتوم

والينا

حلاة ولايتك بضبابينا وطينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال حق الشباب مابضيع طالما حارسنوا شباب

والي لقاء

سلك