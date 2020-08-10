في الحتة القبل (الركبة) مباشرة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا نقول : (قليلة هي العيون التي تبكي من خشية الله) ولكن نقول كثيرة هي العيون التي بكت من خشية (بكرة) .

* لو كانت للدموع (مجاري) و(خيران) لفاضت شوارع البلد .

* خريف الدموع في السودان يحتاج لهيئة إرصاد و(نشرة جوية) .

* بلدنا محفزة للبكا في كل شئ .

* يجي الخريف نفقد أرواح وبيوت ، نسافر نموت في الأسفلت بحوادث حركة سببها الأول (سوء الشوارع) ، نمشي المستشفيات نلقى جثث قتلها الإهمال ، نطلع الشارع اوساخ لها رائحة ، تمشي تقضي مصلحة تدفع رشوة ، داير تركب مواصلات إلا تكون شايل في جيبك نصف مليون .

* الوجع راقد .

* بلد محل ما تهبشها (هي) تبكي و(انت) تبكي .

* وبما إنو (المقتولة ما بتسمع الصايحة) فنحن كذلك لا سامعين (نحيب) البلد ولا البلد سامعة (بكانا).

* نسأل الله الفرح وهذا (أقوى الإيمان وليس اضعفه) .

* والحمد لله من قبل ومن بعد .

* بعد خمسة شهور إكتشف المريخ أن مدربه التونسي (ما مدرب) .

* وللمريخ باع طويل في حكاية (المقالب دي) .

* وتعال أناقشك.

* قبل كده المريخ جاب لاعب من البوسنا اسمو (نجاد) ولما الدوري بدأ إكتشفوا إنو اللاعب ده (ما لاعب) .

* إختار المريخ (نجاد) عشان حاجتين أتنين.

* الحاجة الأولى كان طويل وعالي .

* والحاجة التانية كان يرتدي بنطلون جينز مشروط في الحتة (القبل الركبة مباشرة) .

* والله صحي.

* دارت السنين وشرب (الإصيفر) من نفس الكأس.

* قبل أيام اكتشفوا إنو المسلمي (ما مدرب) .

* الراجل كان (طباخ) الإفريقي التونسي .

* وجماعتك ديل شافوا (اللون) و(عوجة اللسان) و(بناطلينو الضيقة) وافتكروا إنو المسلمي مدرب .

* القاعدة التي يجب أن يعلمها ويتعلمها أهل المريخ هي : (ما أي زول لابس بنطلون جينز مشروط في الركبة معناها مدرب أو لاعب) .

* أول مرة في حياتي أشوف لي فريق بيجيب مدرب (ما مدرب) .

* حاجة تكسف .

* الوزيرة متفقة مع لجنة الطوارئ الصحية .

* وقرار الوزارة هو قرار الطوارئ الصحية .

* والفيفا لو (كسرت رقبتها) ما بتقدر تجبر وزارة الصحة ولجنة الطوارئ على عودة النشاط عشان خاطر شداد .

* يعني الموضوع ده يا بروف ما فيهو تصعيد.

* ولا فيهو عنتريات .

* وكل العالم ولاكثر من خمسة شهور تحت رحمة وزارة الصحة .

* العناد والاستفزاز دي نهايتو يا بروف.

* لو تمنينا عودة الدوري سيكون ذلك بسبب عبد الرؤوف.

* ما شبعنا من روفا.

* كورونا حرمتنا من (ادروب الهلال الفنان) .

* عبد الرؤوف هو الهدية الأغلى من الكاردينال ولذلك سنشكره بعد كل تمريرة لروفا وبعد كل هدف.

* لو في كرة القدم في (صدقة جارية) ياهو عبد الرؤوف ده .

* شكرا الكاردينال على هذا النجم .

* بالمناسبة.

* وين عبد الرحمن سر الختم وأحمد حسب الرسول بدر والخلفية مختار مكي .

* ما شفنا لينا (كيس موز) من هذه الهيئة الإستشارية في تمارين الهلال .

* فصاحة ساكت .

* الهيئة الإستشارية (للتحنيس) .

* وغايتو جنس غايتو .

* البيشوف المريخ (قايم وقاعد في التدريبات) يحلف يقول ما مشاركين في البطولة الأفريقية (صحبة راكب) .

* الهلال دخلهم الأبطال (صحبة راكب) ، وكورونا اعفتهم من التمهيدي.

* بختكم والله .

* ماشة معاكم عسل على رأي المثل .

* والله الزول لو ما بشوفها شينة يتمنى الهلال يكون قاعد مرتاح زي المريخ كده .

* قاعد ساكت .

* يجي وصيف في الدوري ، ويشارك صحبة راكب ، وتجي كورونا من السماء تعفيهو من التمهيدي .

* عزة جد .

* اموركم واضحة.

* أجمل حاجة إنو ما في نادي بيحسد المريخ .

* يحسدو علي شنو ؟

* على الوصافة ؟

* ولا على (صحبة الراكب) ؟

* ولا على الإعفاء الصحي بسبب كورونا ؟

* إعفاء صحي بسبب كورونا.

* سيسجل التاريخ أن (الإصيفر السوداني) ، و(السحلب الصومالي) ، و(الشاش الجنوب السوداني) هي الفرق الأكثر إستفادة من كورونا .

* معفيون صحيا.

* كما نذكر أن المريخ هو أول نادي في العالم يخسر بالسبعة والسبب (البرد) .

* وغايتو الله يكفينا شر (المصدي) اللمعتو الأيام.

* ونركب صافنات ونجيبة (ديامية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* وما قالوا عليك حنين نان وينا …….. (الكورة الشالها زيكو) ؟