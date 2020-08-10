في الحتة القبل (الركبة) مباشرة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* لا نقول : (قليلة هي العيون التي تبكي من خشية الله) ولكن نقول كثيرة هي العيون التي بكت من خشية (بكرة) .
* لو كانت للدموع (مجاري) و(خيران) لفاضت شوارع البلد .
* خريف الدموع في السودان يحتاج لهيئة إرصاد و(نشرة جوية) .
* بلدنا محفزة للبكا في كل شئ .
* يجي الخريف نفقد أرواح وبيوت ، نسافر نموت في الأسفلت بحوادث حركة سببها الأول (سوء الشوارع) ، نمشي المستشفيات نلقى جثث قتلها الإهمال ، نطلع الشارع اوساخ لها رائحة ، تمشي تقضي مصلحة تدفع رشوة ، داير تركب مواصلات إلا تكون شايل في جيبك نصف مليون .
* الوجع راقد .
* بلد محل ما تهبشها (هي) تبكي و(انت) تبكي .
* وبما إنو (المقتولة ما بتسمع الصايحة) فنحن كذلك لا سامعين (نحيب) البلد ولا البلد سامعة (بكانا).
* نسأل الله الفرح وهذا (أقوى الإيمان وليس اضعفه) .
* والحمد لله من قبل ومن بعد .
* بعد خمسة شهور إكتشف المريخ أن مدربه التونسي (ما مدرب) .
* وللمريخ باع طويل في حكاية (المقالب دي) .
* وتعال أناقشك.
* قبل كده المريخ جاب لاعب من البوسنا اسمو (نجاد) ولما الدوري بدأ إكتشفوا إنو اللاعب ده (ما لاعب) .
* إختار المريخ (نجاد) عشان حاجتين أتنين.
* الحاجة الأولى كان طويل وعالي .
* والحاجة التانية كان يرتدي بنطلون جينز مشروط في الحتة (القبل الركبة مباشرة) .
* والله صحي.
* دارت السنين وشرب (الإصيفر) من نفس الكأس.
* قبل أيام اكتشفوا إنو المسلمي (ما مدرب) .
* الراجل كان (طباخ) الإفريقي التونسي .
* وجماعتك ديل شافوا (اللون) و(عوجة اللسان) و(بناطلينو الضيقة) وافتكروا إنو المسلمي مدرب .
* القاعدة التي يجب أن يعلمها ويتعلمها أهل المريخ هي : (ما أي زول لابس بنطلون جينز مشروط في الركبة معناها مدرب أو لاعب) .
* أول مرة في حياتي أشوف لي فريق بيجيب مدرب (ما مدرب) .
* حاجة تكسف .
* الوزيرة متفقة مع لجنة الطوارئ الصحية .
* وقرار الوزارة هو قرار الطوارئ الصحية .
* والفيفا لو (كسرت رقبتها) ما بتقدر تجبر وزارة الصحة ولجنة الطوارئ على عودة النشاط عشان خاطر شداد .
* يعني الموضوع ده يا بروف ما فيهو تصعيد.
* ولا فيهو عنتريات .
* وكل العالم ولاكثر من خمسة شهور تحت رحمة وزارة الصحة .
* العناد والاستفزاز دي نهايتو يا بروف.
* لو تمنينا عودة الدوري سيكون ذلك بسبب عبد الرؤوف.
* ما شبعنا من روفا.
* كورونا حرمتنا من (ادروب الهلال الفنان) .
* عبد الرؤوف هو الهدية الأغلى من الكاردينال ولذلك سنشكره بعد كل تمريرة لروفا وبعد كل هدف.
* لو في كرة القدم في (صدقة جارية) ياهو عبد الرؤوف ده .
* شكرا الكاردينال على هذا النجم .
* بالمناسبة.
* وين عبد الرحمن سر الختم وأحمد حسب الرسول بدر والخلفية مختار مكي .
* ما شفنا لينا (كيس موز) من هذه الهيئة الإستشارية في تمارين الهلال .
* فصاحة ساكت .
* الهيئة الإستشارية (للتحنيس) .
* وغايتو جنس غايتو .
* البيشوف المريخ (قايم وقاعد في التدريبات) يحلف يقول ما مشاركين في البطولة الأفريقية (صحبة راكب) .
* الهلال دخلهم الأبطال (صحبة راكب) ، وكورونا اعفتهم من التمهيدي.
* بختكم والله .
* ماشة معاكم عسل على رأي المثل .
* والله الزول لو ما بشوفها شينة يتمنى الهلال يكون قاعد مرتاح زي المريخ كده .
* قاعد ساكت .
* يجي وصيف في الدوري ، ويشارك صحبة راكب ، وتجي كورونا من السماء تعفيهو من التمهيدي .
* عزة جد .
* اموركم واضحة.
* أجمل حاجة إنو ما في نادي بيحسد المريخ .
* يحسدو علي شنو ؟
* على الوصافة ؟
* ولا على (صحبة الراكب) ؟
* ولا على الإعفاء الصحي بسبب كورونا ؟
* إعفاء صحي بسبب كورونا.
* سيسجل التاريخ أن (الإصيفر السوداني) ، و(السحلب الصومالي) ، و(الشاش الجنوب السوداني) هي الفرق الأكثر إستفادة من كورونا .
* معفيون صحيا.
* كما نذكر أن المريخ هو أول نادي في العالم يخسر بالسبعة والسبب (البرد) .
* وغايتو الله يكفينا شر (المصدي) اللمعتو الأيام.
* ونركب صافنات ونجيبة (ديامية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* وما قالوا عليك حنين نان وينا …….. (الكورة الشالها زيكو) ؟
كانت هذه تفاصيل خبر في الحتة القبل (الركبة) مباشرة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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