لغة الحكمة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* توقع الكثيرون ان يخرج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم الطارئ امس بقرارات مناهضة لقرار لجنة الطوارئ الصحية بخصوص تعليق النشاط الرياضي

* ولكن خيب شداد ظن الجميع ونجح أن يقود الاجتماع لبر الأمان بحكمة وخبرة يحسد عليها

* من خلال اجتماع الامس وضح بأن أعضاء الاتحاد وصلوا لقناعة تامة باستحالة استكمال المنافسة بعد قرار الطوارئ الصحية وبالتالي ليس هناك ما يستدعي التصعيد الإعلامي وركوب الرأس

* تسليم خطاب استمرار التعليق اصبح مسألة وقت ليس الا ويتوقع أن يصل إلي مكاتب الاتحاد في اي وقت وبالتالي يصبح القرار ملزما

* في حال إلغاء الدوري لا يعتبر منغصة من قدر الاتحاد ولا هزيمة لشداد بقدر ما هو إجراء عادي حدث في أغلب بلدان العالم ولم نسمع بأن زيد أو عبيد قد هلل وكبر فرحا بأنتصار طرف علي الاخر

* الحديث عن تضرر الاعبين من إلغاء المنافسة لان كرة القدم بالنسبة لهم اصبحت اكل عيش وحياة حديث ليس فيه منطق

* في أوربا جميع الاعبين والمدربين تنازلوا عن نصف رواتبهم بسبب تضرر الأندية من جائحة كورونا وتقديرا للمرحلة الحرجة التي تمر بها كرة القدم

* ورغم توقف النشاط لأكثر من اربعة اشهر في السودان الا ان الأندية ظلت ملتزمة بسداد رواتب الاعبين والمدربين وبالتالي اصبحت حدوتة تضرر الاعبين بتوقف النشاط أكذوبة

* لغة التخوين والمؤامرة اذا لم تختفي من وسطنا الرياضي سنظل ندور في حلقة مفرغة وتظل القلوب تحمل الغل والحقد لبعضها البعض

* تجار الحرب هم المستفيدين من الصراع الوهمي ويؤججون نار الفتن بين الاتحاد والوزارة من أجل مكاسب شخصية

اتجاهات أخيرة

* انتهت يوم أمس المهلة التي حددها الاتحاد العام للجنة الكاردينال الاستشارية لحسم موضوع استمرار الرئيس من عدمه

* يتوقع أن يتخذ الاتحاد ظهر اليوم قراره الخاص ووضع حدا لهذه القضية والكل يترقب وينتظر ما تسفر عنه الساعات القادمة

* الكيماوي والكوارتي في قمة الجاهزية للتصدي لاخطر مهمة هلالية

لا تملك اي جهة حق أن تمنع الأندية من الاجتماع مع مسئول حكومي أو وزير أو خلافه

* والأندية ملزمة بتنفيذ برنامج الاتحاد والمشاركة في جميع المنافسات في اي زمان ومكان ما عدا ذلك ليس الاتحاد سلطان عليها

* الحديث عن المؤامرة بين بعض اندية الممتاز والوزارة لنسف الموسم حديث مضحك لان وزيرة الشباب لا يمكن أن تكون بهذا الجهل حتي تنفذ أجندة اندية لا يتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة