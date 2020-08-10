مني أركو مناوي يصل الى مدينة جوبا بعد زيارة طويلة إلي معسكرات اللاجئين بتشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي الى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب الخليج 365 الأحد قادماً من العاصمة التشادية أنجمينا بعد زيارة طويلة ذهب خلالها إلي معسكرات اللاجئين بشرق تشاد. وقال الأستاذ محمد حسن هارون الأمين الإعلامي للحركة أن القائد مني وصل بمعيته وفد الحكومة التشادية لغرض إكمال عملية السلام. وكان في إستقبالهم بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس الوساطة السيد توت قلواك ووزير الإستثمار الدكتور ضيو مطوك وأعضاء فريق الوساطة. جريدة التيار

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