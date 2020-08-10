دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** بروف كمال شداد أكد أن الدوري الممتاز سينطلق في موعده لانه اتحاده لم يتسلم خطاب رسمي من لجنة الطوارئ الصحية العليا بإيقاف النشاط وإذا تسلموا خطاب سيعلق النشاط وشداد سيقدم تنويرا صحفيا بعد غد الثلاثاء سيقول فيه الكثير المثير الخطر

** اين الحكومة اين د حمدوك بل اين الفريق برهان والفريق حميدتي وفتاة صغيرة تقرر في مصير كرة القدم وفي مصير شعب كرة القدم وتحارب كرة القدم بحجج ومبررات واهية ولماذا لا يتدخل رئيس الوزراء ويوقفها عند حدها وينحاز إلي اكبر قطاع من قطاعات الشعب السوداني هو القطاع الرياضي

** اين هي كورونا التي تتحدث عنها السيدة ولاء اين هي والميادين مشتعلة بالمباريات وعصر امس لعب الأهلي العاصمي مباراة ودية أمام هلال الابيض ويلعب اليوم أمام ودنوباوي وهنالك أندية اخري من أندية الممتاز لعبت مباريات ودية …اين هي الكرونة وأعياد قواتنا المسلحة الباسلة انطلقت امس بمباريات في القدم والسلة والطائرة وغيرها ..اين هي الكورونا والأسواق فاتحة والناس حايمة في كل مكان والمواصلات مليانه وصفوف الخبز متراصة في أي شارع وستات الشاي زباين بالمئات ..اين هي كورونا يا سيدة ولاء

** والله امبارح الصباح شاهدت بص في لفة الكلاكلة يحمل أكثر من ٢٠٠ شخص وغيره عشرات البصات والحافلات…بس بقت علي الكورة يا سيدة ولاء وعشان خلاف بينك ود شداد او سمها كراهية تضيع كرة القدم ونحرم جماهير كرة القدم من مشاهدة المباريات ونحرم عشرات اللاعبين من ممارسة هواياتهم

** لجنة الطوارئ الصحية العليا سلمت الاتحاد خطاب قرأته بام عيني يسمح باستئناف النشاط فلماذا تراجعت عن قرارها ياسيد تاور و كورونا بدأت في الانحسار بحمد الله وامس لم تشهد ١٤ ولاية من ولاية السودان حالات كورونا واحدة وتراجعت في الخرطوم أيضا..نرجو أن تحتكم لجنتكم لصوت العقل والمنطق وتؤيد خطابها السابق للاتحاد العام بعودة النشاط

** ماذا تستفيد السيدة ولاء ومن يقف ورائها من تعطيل النشاط وما ذنب الجماهير واللاعبين

** عودة النشاط الرياضي من مصلحة الحكومة ومادايرين نشرح ونفسر ..وعلي المجلس السيادي التدخل لإنقاذ الموسم الكروي

** يكفي معاناة المواطن مع صفوف الخبز والجاز والبنزين والغاز ..كمان عايزين تحرموه من الكورة

** لماذا لا تفكر جماهير كرة القدم في مسيرية مليونية لدعم الاتحاد العام ودعم الموسم الرياضي وإبعاد كل من يعمل علي تعطيل النشاط

** الناديين الكبيرين المريخ والهلال لم يكونا ضمن الأندية التي التقت بهم السيدة ولاء والذين التقيت بهم وخدعت بهم لجنة الطوارئ الصحية العليا لم يكن ممثلين رسميين لانديتهم وما عارف جابوهم من وين بدليل أن كل الأندية اعلنت امس وقوفها خلف الاتحاد العام مؤكده تبعيتها للاتحاد وليس للسيدة ولاء

** الذي قاد الثلاثة أندية للسيدة ولاء كان يعمل في مكتب د كمال شداد وتم طرده لذلك حاقد علي شداد ومستعد لعمل أي شيئ لمحاربة شداد ونهديه اغنية

( امير ) الحسن

** علي ايام الرجل الذهبي جمال الوالي تعاقد المريخ مع خبراء المان وكروات وعرب وعجم للاشراف علي تدريب الأحمر .منهم الألماني ادوفستر مدرب منتخب الكمرون والالماني أيضا كروجر والمصري حسام حسن مدرب منتخب مصر والآن تعاقد المريخ مع التونسي المسلمي وهو بدون شهادات واستغنى عنه وتعاقد مع تونسي آخر كان يعمل مساعد مدرب في الصفاقسي التونسي ولا تاريخ له هو شخارم بخارم والمريخ حقيقة أصبح( لعبة) في عهد سوداكال وجماعته

** مساعد مدرب في الصفاقسي يدرب المريخ ..معقولة يا اسد

** مدرب الزمالك الجديد مجرد توقيع العقد فقط قبض ١٠٠ الف دولار …تقولي شخارم

** يا اخوانا المريخ نادي كبير بدين له بالحب والولاء أكثر من ٣٠ مليون سوداني وحرام والله أن يكون لعبة في يد جماعة سوداكال

** وردت في زاوية امس كلمة استاذه بدلا عن استاذ في تحيتي للاخ الأستاذ أيمن سيد سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة. معذرة للخطأ غير المقصود

** والدك سيد سليم يا ايمن كان صديقا عزيزا وكان رياضيا فذا وكان مدربا عظيما قاد المريخ لإحراز أول بطولة خارجية..سيكافا ٨٦ وطبعا المريخ هو النادي الوحيد في السودان دخل القصر الجمهوري ثلاث مرات

** امس لا جديد في حكاية مجلس الهلال و الكاردينال ولجنة تطبيع لان الجميع مشغول بالسيدة ولاء

** سمعنا أن صابر الخندقاوي تحدث عبر الإذاعة الرياضية امس وابدي استعدادا لقيادة الهلال في الفترة المقبلة..وطبعا الكلام ساهل واي زول ممكن يتكلم ..الكلام ما بقروش

** التحية لكل أندية الدرجة الممتازة وهي تنحاز للاتحاد العام المسئول من اللعبة

** واحد من صغار الصحفيين أكد أن الهلال لا يعاني من أي فراغ إداري

** هذه المرة وبعد العودة من صف العيش امس استمتعت برائعة محمد وردي ( خاف من الله) بتسجيل من قاعة الصداقة …حاجة عجيبة يا شجرابي

** انادي الليل واقول يا ليل انا المظلوم عزاي دمعة

** آخر دبوس

** مدرب المريخ ( الكبير ) شخارم بخارم يشرف الخرطوم اليوم