تحالف الشيطان يغتال الممتاز.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️نجح تحالف الشيطان في وأد الممتاز وتعطيل النشاط !!

▪️بقايا الاتحاد السابق وفلول المؤتمر نجحوا في تسخير افشل من تولى وزارة الرياضه لخدمة اجندتهم الشخصيه .

▪️وزارة الرياضه التي جلس عليها ذات يوم منصور خالد ، تجلس عليها اليوم بت البوشي !!

▪️تجلس علي كرسي الوزاره من لا تعرف كم عدد لاعبي فريق كرة القدم !!

▪️عاد الحياة للاسواق والمواصلات والجامعات وسرادق المأتم والافراح وحكموا فقط على النشاط الرياضي بالموت !!

▪️كل ذلك لان البعض لديه خصومات شخصيه مع شداد !!

▪️شداد الذي قفل البلف ولم يعد هناك من يلهف دولارات الفيفا من الاداريين ولا من يجمع دولار النثريات من الانتهازيين و ارذال الصحفيين .

▪️شبكه كامله حاصرت الوزيره ونجحت في تسخيرها لاصدار القرار اللقيط ساعدها في ذلك هشاشة لجنة تاور التي اصدرت القرار وضده !!

▪️لجنة تاور هي من سلمت الاتحاد مكتوباً بمعاودة النشاط وهي ذاتها من قررت لاحقاً حظر النشاط !!

▪قررت استئناف النشاط و كرونا ماثله و حظرته والجائحه تحتضر بمعدلات اصابه هي الاقل والادنى !!

▪️إنه الغرض ، إنه المرض !!

???? الوزيره خدعت لجنة تاور وزعمت انها التقت مجالس ادارات اندية الممتاز وادعت ان الانديه ابلغتها عدم الرغبه في اللعب !!

▪️بت البوشي لم تلتقي مناديب الهلال او المريخ او التبلدي او الخرطوم او اهليا الخرطوم وشندي او غير هذا من الانديه الكبرى .

▪️الوزيره التقت مناديب هلال كادوقلي ، الرابطه و هي الانديه المهدده بالهبوط .

▪️هلال الفاشر تبرأ من الذي حضر الاجتماع باسمه وكذلك اهلى عطبره .

▪بت البوشي التي لا تفهم في قوانين الكره عقدت اجتماع غير قانوني مع من زعمت انهم قيادات الانديه رغم ان الرباعي الذي التقت ليس فيهم عضو مجلس اداره !!

▪️بت البوشي لا تدرك ان تدخل طرف ثالث في شأن فني يعرض مصالح البلاد لعقوبات دوليه !!

▪️بت البوشي تخلصت من خبرات الوزاره بالفصل او الاقصاء لمدينة المعسكرات والوكيل الذي اتت به كل مؤهلاته انه زمليها في الجامعه !!

▪️من عجب يا حمدوك اقصاء وزير بقيمة اكرم يعرف كل شئ عن وزارته وتبقى بت البوشي التي لا تعرف الحد الادنى عن الرياضه !!

▪️ترى اي لجنة تقييم هذه التي اقصت اكرم وابقت بت البوشي !!

▪️كل انجازات البوشي وفقاً لشداد وكل متابع حصيف ، فصل الموظفين ونقل الوزاره لمبنى فخيم !!

▪️الحملات القوميه لاقالة افشل وزيره بداءت.

???? يا سلام على الرجل المحترم الفاتح ابراهيم نائب رئيس اهلي الخرطوم .

▪️الفاتح رفض تلبية الدعوه لحضور اجتماع الوزيره وقال ان ناديه يتبع للاتحاد العام لا الوزاره .

▪️الفاتح فعل ذلك رغم موقفه المعارض للاتحاد ورغم وضعية فريقه غير المطمئن في روليت الممتاز .

▪️الفاتح التزم بالتقاليد التي وضعها صالح جرجس وبقية عظماء الاهلي .

▪️الفاتح ابراهيم اداري كبير .

▪ موقف محترم من اداري محترم .