وفد امارتي يلتقي الجبهة الثورية الثلاثاء القادم بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر موثوق عن وصول الوفد التشادي الي جوبا اليوم بقيادة رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي للمشاركة في ملف الترتيبات الأمنية. وأوضح زات المصدر عن وصول وفد امارتي الي جوبا ليلتقي بممثلين لجبهه الثورية بخصوص منبر التفاوض. كما توقع المصدر وصول الوفد الحكومي بقيادة وزير الدفاع السوداني الي جوبا بعد يوم غدا لحسم وترميم وثيقة السلام وتوقيعه بالأحرف الأولى خلال أيام. التيار نت

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