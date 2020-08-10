توقف مخابز بمنطقة أم درمان عن العمل

الخليج 365 :

شهدت مدينة أبوسعد بغرب أم درمان أزمة خبز حادة أمس الأحد جراء توقف عدد من المخابز بشكل مفاجئء، وكشفت جولة (السوداني الدولية) التي نفذتها في محيط المنطقة عن إغلاق عدد كبير من المخابز جراء نفاذ الغاز وانقطاع التيار الكهربائي، فيما توقفت بعض المخابز عن العمل بعد الساعة التاسعة صباحاً،

وشكا مواطنون للصحيفة من صعوبات واجهتهم للحصول على الرغيف يوم أمس الأحد وأنهم اضطروا للبحث عن بدائل أخرى ودعوا السُلطات المختصة لمعالجة المشكلة.