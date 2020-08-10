الخليج 365 :
شهدت مدينة أبوسعد بغرب أم درمان أزمة خبز حادة أمس الأحد جراء توقف عدد من المخابز بشكل مفاجئء، وكشفت جولة (السوداني الدولية) التي نفذتها في محيط المنطقة عن إغلاق عدد كبير من المخابز جراء نفاذ الغاز وانقطاع التيار الكهربائي، فيما توقفت بعض المخابز عن العمل بعد الساعة التاسعة صباحاً،
وشكا مواطنون للصحيفة من صعوبات واجهتهم للحصول على الرغيف يوم أمس الأحد وأنهم اضطروا للبحث عن بدائل أخرى ودعوا السُلطات المختصة لمعالجة المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف مخابز بمنطقة أم درمان عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.