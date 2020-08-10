برلماني فرنسي للسعوديين: أوقفوا الاستفزاز وزعزعة استقرار الشرق الأوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد نائب في البرلمان الفرنسي تصرفات سلطات المملكة العربية السعودية محذراً من مغبة زعزعتها لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك انطلاقاً من تعليق له على الخبر الذي كشفت عنه أي وقت سابق مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية والذي يفيد بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اقترح على دونالد ترامب يوم 6 يونيو/حزيران عام 2017 “غزو” دولة قطر ( أي بعد يوم واحد من فرض الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على الدوحة) . لكن الرئيس الأمريكي رفض الفكرة بشكل قاطع .

وغرد Julien Borowczyk ، وهو طبيب ونائب برلماني عن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام ”، قائلاً: بحسب “ فورين بوليسي”، طلبت السعودية يوم 6 يونيو 2017 الإذن من الولايات المتحدة لغزو قطر… منذ 1944، يشيرُ تاريخ 6 من يونيو/ حزيران إلى الحرية والسلام… فالمرجو من السلطات السعودية عدم إهانة التاريخ بزعزعة استقرار الشرق الأوسط!. ”

كما وجه النائب البرلماني الفرنسي رسالة إلى السلطات السعودية عبر الهاشتاغ التالي: #أوقفوا الاستفزاز.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن تاريخ 6 من يونيو/حزيران عام 1944، الذي يتحدث عنه النائب الفرنسي، هو التاريخ الذي تم فيه إنزال قوات الحلفاء على شواطئ النورماندي الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية.