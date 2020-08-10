الاتحادي يعلن رفضه لإنقسام تجمع المهنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الإتحادي بابكر فيصل على أهمية إستقرار الفترة الإنتقالية والتمسك بالشراكة التي افرزتها الثورة بين المدنيين والعساكر قائلا ان الشراكة بين المكونين المدني والعسكري انها ليست نقطة جامدة.

رافضا الدعوات التي تنادي بفض هذه الشراكة وكذلك ضد تسقط ثالث التي ستقود لطريق مجهول مؤكدا تأيدهم لهيكلة اصلاح إعلان قوي الحرية والتغير عبر مؤتمر تداولي،و الضغط على المؤسسات من أجل الإصلاح وتكملة هياكل الحكومة الإنتقالية وتحقيق مطالب الجماهير والضامن لذلك هي الوثيقة الدستورية الموقعة عليها الاطراف واي إلتفاف عليها سيؤدي الى زعزعة البلاد وأمنها.

واعلن بابكر اليوم بمنبر سونا رفضه لإنقسام تجمع المهنيين وقال لا مفر من ان يجلس الطرفان وتتم الوحدة بينهم من جديد، لأن ظاهرة الإنقسامات اصبحت من المهددات مؤكدا وراءها عناصر النظام البائد.