شعبة المخابز تكشف تفاصيل مثيرة عن عودة الصفوف وشركة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الأمين العام لشعبة المخابز بولاية الخرطوم الباقر عبد الرحمن ابراهيم أن اصطفاف المواطنين امام المخابز نتيجة لنقص الدقيق خلال يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين يقدر بحوالي 30 ألف جوال من حصة ولاية الخرطوم لاسباب فنية تتعلق ببعض المطاحن معربا عن أمله ان تعوض هذه الكمية المفقودة خلال هذا الاسبوع. وحول أيلولة توزيع دقيق بعض المحليات لشركة الخرطوم للأمن الغذائي دعا الباقر الى ضرورة ضبط سعر ترحيل الدقيق ليتواءم مع ما اتفق عليه لتوصيله للمخابز في الوقت المناسب مع الاستفادة من أخطاء الماضي حيث ارتبط اسم هذه الشركة في عهد النظام السابق بعمليات فساد في استيراد دقيق. وأكد في تصريح (لسونا) على اهمية إعطاء أولوية قصوي لضبط مدخلات انتاج الخبز في ظل تكثيف الرقابة علي أوزانه. وقال إن المرجعية في اختيار مخابز لتلبية احتياجات المطاعم من الخبز التجاري هي شعبة المخابز وفق ضوابط وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم وذالك بغرض الرقابة.