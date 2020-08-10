السيطرة على الموجة الاولى لنهر القاش

الخليج 365:

اعلن المهندس صلاح عجب سلفاب المدير التنفيذي لترويض نهر القاش، السيطرة على الموجة الأولى من النهر والتي استمرت لاكثر من 36 ساعة وتمريرها،بفضل معالجة مناطق الضعف والهشاشة، والترتيب الجيد و المسبق لإدارة الفيضان وإمتصاصها ،بجانب مجهودات الكادر الفني الداعم الذي ارسلته رئاسة وزارة الري والموارد المائيةمبكرا ،وتوفير معينات العمل

وكشف المهندس صلاح عن ان نهر القاش بدأ في الارتفاع منذ مساء 3 أغسطس عند محطة الجيرة التي تقع علي مقربة من الحدود السودانية الإرترية وتبعد عن كسلا ب24 كلم جنوبا ،مبينا ان منسوب الموجة وصل 536.9 ،بينما وصل إرتفاع منسوب نهر عند محطة كبري كسلا الى 506.9 متر مساء نفس اليوم ليرتفع في 4 اغسطس الى 507.2 وهو اعلا من منسوب فيضان 2003 الكارثي الذي بلغ 507.00 مترا ، واحدث دمارا كبيرا بمدينة كسلا آنذاك ،مؤكدا ان وحدته نجحت في السيطرة على الموجة التي إستمرت أكثر من 36 ساعة وتم تمريرها من خلال قطاع كسلا ، واكد المدير التنفيذي لترويض نهر القاش، ان ادارته ستظل في حالة استعداد وترقب حتى انقضاء شهري اغسطس وسبتمبر،وذلك بحسب تنبؤات هيئة الارصاد ،مبينا ان هذه هي الموجة الاولى ويمكن للنهر ان يعاود الكرة في أي لحظة ،الجدير بالذكر أن فيضان القاش مهم بالنسبة للزراعة و مياه الشرب و تغذية الآبار في كل أنحاء ولاية كسلا

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