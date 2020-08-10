مدرب الهلال: سنرفع نسق التحضيرات إستعداداً للأبطال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مدرب الأحمال بنادي الهلال فتحي بشير (قبيلة) أن فريق الكرة سيواصل إعداده وذلك استعداداً لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد القرار الأخير الذي صدر بتعليق مباريات الدوري الممتاز، وقال إن الفريق أجرى مرانا واحدا فقط عصر السبت وبعدها جاء قرار التعليق، وأضاف: البطولة الأفريقية على الأبواب ونحتاج لإعداد خاص وقوي لأن مباريات الأبطال تختلف تماماً عن مباريات الدوري الممتاز، من المُفترض أن يكون هنالك معسكر مغلق، ولكن سننتظر مجلس الإدارة الجديد ماذا يقرر إن كان المعسكر سيكون خارج السودان أو بفندق الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وأردف: من الضروري أن يستمر إعداد الفريق لأن الاتحاد الأفريقي لن يلغي مبارياته، كل الأندية الكبيرة من حولنا في أفريقيا تستعد من أجل الأبطال ولا بُدّ لنا أن نكون في أتمّ الجاهزية.

على صعيدٍ مُتّصلٍ، أخضع مدرب الأحمال فتحي بشير، المحترف العاجي كاديو ديدي لتدريبات فردية صباح أمس الأحد بملعب الجوهرة الزرقاء، حيث غاب اللاعب عن تمرين الأمس بإذن من دائرة الكرة، وأجرى المدافع العاجي تدريبات لياقة بدنية تحت إشراف مدرب اللياقة قبيلة لمدة ساعة ونصف.