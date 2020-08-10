صدور قرارات جديدة حول حظر تسجيلات الأراضي في السودان

الخليج 365 :

أعلن المسجل العام للأراضي القاضي قاسم محمد الخضر عبدالرحمن؛ قاضي المحكمة العليا؛ عن فك حظر تسجيلات الأراضي.

ووفقا لخطاب معنون إلى رؤوساء التسجيلات بالخرطوم و الولايات؛ أن الخطوة تأتي بعد زوال أسباب تقييد التصرف في الأراضي السكنية و الزراعية المسجلة بموجب قانون تسوية الاراضي و تسجيلها لسنة ١٩٢٥م.

وأشار الخطاب الى ان رئيس القضاء؛ وافق على الغاء القيد على التصرف في تلك الاراضي ، و وجه بإعادة مباشرة أعمال التسجيل وتعديل السجلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة ، عدا الاراضي السكنية و الزراعية التي تخص رموز النظام السابق الواردة اسماؤهم بموجب خطاب الامين العام للمجلس العسكري الإنتقالي ؛ بالنمرة : ج س / د م / ا ع ن / ٢٧ بتاريخ : ٢٥ /٤ /٢٠١٩م والمحال اليكم بخطابنا بالنمرة : م ع أ / عمومي/ ١ / ٢ بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م ، و أي عقارات محجوزة بأمر المحاكم او النيابة العامة ، ولجنة إزالة التمكين.