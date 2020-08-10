بالصورة..فستان للمغنية عوضية (عزاب) يثير الجدل بمواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الفنانة عوضية عذاب صورة عبر صفحتها الشخصية وهي ترتدي فستانا اثار جدل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات (كوش نيوز) تلك الصورة التي قامت بنشرها عوضية لم تجد حظها من القبول كما قال عدد من المتابعين وراود مواقع التواصل الاجتماعي انها لم توفق في الاختيار وأنهم اعتادو عليها بثوبها السوداني المميز الذي يجعلها تبدو جميلة الطلة واكثر أناقة.3 الجدير بالذكر تعتبر الفنانة عوضية عزاب من الأصوات المميزة التي وجدت قبول في الساحة الفنية واستطاعت أن تخلق لنفسها جمهور عريض.

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