إجازة الموازنة برفع دعم جديد عن الوقود وتعديل اسعار الكهرباءوالدولار الجمركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء موازنة الدولة المعدلة للعام 2020.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي أن الموازنة أجازها مجلس الوزراء قبل 10 أيام ، مبينا أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام وقال إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40% وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلفته من تداعيات

وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.

وأبان فيصل انه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية سيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة مؤكدا إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء موضحا أن هناك تعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام 2021 بثماني نقاط.