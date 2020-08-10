مقتل وإصابة 39 شخصًا في أحداث عنف بمدينة بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية، اليوم الاحد عن سقوط 4 قتلى و35 مصابًا خلال احداث العنف التي شهدتها بعض الاحياء السكنية في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر .

وفرضت السلطات المحلية بولاية البحر الأحمر حالة الطوارئ وحظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم فى الأحياء المتأثرة من أحداث العنف .

واندلعت الاشتباكات بصورة مفاجئة بين قبيلتي النوبة والبني عامر بالأسلحة البيضاء وحدثت عمليات كر وفر في عدد من الاحياء وحرق للمنازل، عقب اعتراض مجموعة من البني عامر مسيرة سلمية نظمها أفراد من النوبة لتسليم مذكرة لوالي ولاية البحر الأحمر .

ودعت لجنة اطباء السودان المركزية جميع الطبيبات والأطباء والكوادر الطبية بالولاية وطبيبات وأطباء الجراحة خصوصاً بالتوجه إلى مستشفى الحوادث (جراحة) ومستشفى الموانئ البحرية للمساعدة بإسعاف المصابين كما ناشدت المواطنين للتبرع بالدم ببنك الدم المركزي .