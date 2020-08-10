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محكمة بواشنطن تصدر أمر استدعاء لابن سلمان بقضية سعد الجبري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، إن محكمة في واشنطن أصدرت أمر استدعاء بحق ولي عهد .
وشمل قرار الاستدعاء أيضا 13 مسؤولا وموظفا سعوديا، اثنان منهم يقيمان في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد دعوى قدمها رجل الاستخبارات السابق سعد الجبري، يتهم من خلالها ومرافقيه بمحاولة استدراجه واغتياله على طريقة قتل الصحفي جمال .
وكانت صحيفة “غلوب آن ميل” الكندية، قالت إن الجبري تلقى تهديدا جديدا في مقر إقامته، بعد تقديمه الدعوى القضائية.
وأوضحت أن أجهزة الأمن الكندية تبلغت بمحاولة اعتداء جديد على سعد الجبري المقيم بمكان متكتم عليه بمنطقة تورونتو، لافتة إلى أنه جرى تشديد الحراسة بعد تلقيه التهديد الجديد.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصدر معلوماتها شخص مطلع على القضية، لكنه لم يعطِ تفاصيل إضافية حول التهديد الأخير المزعوم، الذي وجهه عملاء سعوديون، لافتة إلى وصول عناصر من شرطة الخيالة الملكية الكندية مسلحين بشكل جيد إلى مكان إقامة الجبري لحراسته، إضافة إلى حراس شخصيين.

عربي21

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