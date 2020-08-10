يا اهل بورسودان اليس فيكم رجل رشيد ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انه لامر محزن جدا ان تتجدد الاشتباكات بين بعض ابناء مدينة بورسودان، والاشد ايلاما انها تاتى فى الشهر الحرام الذى لايجوز فيه الاقتتال فكيف بالتعدى على الابرياء وحرق الممتلكات واتلافها فى واحدة من الجرائم الكبرى التى تستحق الوقوف بقوة ضدها لانهاء هذه الحالة التى اجتاحت بلادنا وستقودها حتما الى ما لاتحمد عقباه.

تقول الاخبار ان اشتاباكات دامية وقعت بمدينة بورسودان والاسوأ فى الامر ان ابناء قبيلة النوبة فى القوات المسلحة اشتركوا فيها بصفتهم القبلية وقالوا لن نصمت ونحن نرى اهلنا يتعرضون للاعتداء دون رادع ، وان صحت رواية ان النوبة مستهدفون كعنصر فستكون هذه مسؤولية كل مجتمع مدينة بورسودان والشرق عموما وليس المشاركين فى الاعتداءات فقط ، ويستغرب الشخص من هذا الذى يجرى فى المدينة والصراع المتجدد بين مكوناتها التى عاشت مع بعض لعقود والان تستجيب للفتنة وتقع فى شراك ابليس اللعين وتنقاد للشيطان الرجيم ، ولا نقول ان هذا الوصف ينطبق على الجميع فحتما هناك رافضون لانزلاق الاوضاع لهذا المنحدر الخطير لكن ماذا نقول والمدينة تشهد هذا الاقتتال بين ابنائها ؟ الا يحق لنا ان نخاطب ابناء الشرق ومدينة بورسودان على وجه الخصوص بقولنا اليس فيكم رجل رشيد ؟

وقد تحدثت الانباء عن اشتباك بين المواطنين بالاسلحة البيضاء وعمليات كر وفر وحرق للمنازل وانباء عن وقوع أربعة قتلى وعدد من الجرحى فى ظل غياب تام للقوات الامنية وهذا امر مؤسف .

وتحدثت الانباء عن انسحاب القوات الامنية من مسرح الاحداث بعد اطلاق اعيرة نارية فى الهواء وهناك قول عن نشوب احتكاك محدود بين الجيش والدعم السريع انسحب على اثره الدعم السريع من المسرح واعقب ذلك انسحاب الجيش والشرطة ، ولاحقا اصدرت اللجنة الامنية بالبحر الاحمر قرارات من بينها اعلان حظر التجوال فى الاحياء التى وقعت فيها الاحداث اعتبارا من يوم الاحد التاسع من اغسطس من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى والى اشعار آخر ، وتحريك قوة عسكرية مشتركة لموقع الاحداث ومنع التجمهرات والتعامل معها بكل وسائل الردع بداية من العصى والبمبان وصولا الى استخدام الرصاص اذا استدعى الامر ذلك على ان يكون كل ذلك باشراف وكيل نيابة المشرف على الميدان ، وان يتم القبض على المتجمهرين وفتح بلاغات فى مواجهتهم وايداعهم الحراسات.

ونحن نقرأ هذه الانباء المؤسفة نحذر من انزلاق الاوضاع الى نقطة اللاعودة – لاسمح الله – وفى نفس الوقت نرى ان انسحاب القوى الامنية من موقع الاحداث خطأ فادح يستدعى المحاسبة لمن اتخذ القرار ، وهذه الاحداث توجب الاستقالة الفورية لحكومة الولاية التى عجزت عن حفظ الامن فى عاصمة الولاية وانهاء هذه النزاعات المتجددة ، ومع ان هذا الصراع ليس جديدا وانما سبق هذه الحكومة التى تتولى الامر الان فى البحر الاحمر لكن يلزم ان تتحلى بالشجاعة والمسؤولية وتستقيل ، وكذلك لابد من ادانة كل الحكومات السابقة سواء تلك التى بدأت الفتنة المنتنة فى عهدها او تلك التى شهد زمنها موجات من هذا الصراع .

ونعود لنقول ان عقلاء البحر الاحمر وخصوصا اهل مدينة بوسودان مطالبون بالجلوس معا وما يتوصلون له من اتفاقات لا يحق لاى احد ان يخرقها وان حدث ذلك فعلى كل القبيلة ان تتصدى له وتلجمه وتقف منه موقفا حازما , ولو ان المعتدى الذى يخرق التوافق كان من قبيلة البنى عامر مثلا فعلى اهله فى البنى عامر ان يردعوه ويوقعوا عليه اقسى العقوبات الممكنة ويتولوا هم حسابه وكذا الامر ان وقع الاعتداء من فرد من النوبة فعلى النوبة ان يتصدوا له ويحاسبوه ويعاقبوه ، وان حدث ذلك فانه يغلق الباب امام تمدد الفتنة واشتعال اوارها وهذا هو المطلوب، فهل يتمكن عقلاء بورسودان من وأد الفتنة ووضع حد لها ؟ تمنى ذلك.