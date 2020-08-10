مطاردة محمد بن سلمان للواء الجبري  .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مسؤولون امريكيون كبار على علم بمحاولات ولى العهد السعودى ملاحقة احد كبار رجال المخابرات السعوديين السابقين مستشار ولى العهد السابق الامير محمد بن نايف .

وقالت صحف كندية ان الامير محمد بن سلمان ارسل فريقا مختصا من رجاله الى كندا لقتل المطلوب اللواء سعد الجبرى ، وقد جاء ذلك بعد اسبوعين من عملية اغتيال الصحفى السعودى عدنان خاشقجى بطريقة بشعة فى قنصلية بلاده باسطنبول ، ويعرف هذا التيم الذى ارسل لكندا بفريق النمر وهو تيم مكون من محترفين اريد لهم قتل اللواء الجبرى الذى يعرف بصندوق أسرار العائلة المالكة ، ويمتلك الرجل وثائق كثيرة تكشف تورط عدد من النافذين فى عمليات الفساد والتجاوزات ، وقد سعى ولى العهد السعودى كثيرا الى احضار الجبرى للسعودية سواء عبر الترغيب أو الترهيب ، وقد كشف الجبرى فى دعواه التى رفعها أمام المحاكم الامريكية ضد الامير محمد بن سلمان ، كشف عن وسائل متنوعة اتبعها الامير محمد بن سلمان لاستدراجه واعادته الى الرياض من بينها الانتربول الذى شطب مؤخرا اسم الجبرى من قائمة المطلوبين الذين تريد الحكومة السعودية اعادتهم وذلك بعد اكتشافه ان القضية برمتها سياسية ولاعلاقة لها بملفات محاربة الفساد وتطبيق القانون وارساء العدالة كما تقول الرياض ، وقال الانتربول ان السعودية غير مأمونة على رعاية حقوق الانسان وإن قضية الجبرى لاتنطبق عليها المعايير المطلوبة لتوقيف الرجل وترحيله الى بلده ، وتعتبر هذه الخطوة ضربة موجعة لجهود الامير محمد بن سلمان وانتكاسة لسعيه جلب اللواء الجبرى الذى تقول بعض المعلومات انه خرج من البلد قبل توقيف الامراء وبعض النافذين ورجال الاعمال ، وإن الرجل لم يخرج بمنعلقاته الشخصية فحسب وانما اصطحب معه وثائق هامة يريدها ولى العهد لمواصلة معركته مع ابن عمه محمد بن نايف اضافة الى اخذه احد عشر مليار دولار ، ولا نعلم مدى دقة هذه المعلومة لكن لايوجد شيئ مستبعد فى هذا الباب خاصة وإن الرجل ظل لفترة طويلة احد اركان الفساد والجريمة التى تتم ممارستها من قبل السلطات السعودية الرسمية .

وتقول الأنباء ان السلطات الكندية شددت مؤخرا من الحراسات حول مقر إقامة اللواء الجبرى وزادات من الاجراءات الأمنية خوفا من وصول اتيام على علاقة بمحمد بن سلمان أو آخرى مأجورة الى اللواء الجبرى وتصفيته أو اختطافه.