أردوغان يكشف عن إنجاز لم تحققه سوى تركيا وأمريكا والصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده أصبحت ثالث دولة في العالم تطور اللقاحات محليا بعد الولايات المتحدة والصين، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وبحسب وكالة “الأناضول”، قال أردوغان خلال افتتاح مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لـ”كوفيد 19” بالتعاون مع الدولة والقطاعات الخاصة والجامعات.
وأشار إلى أن منصة “كوفيد 19” التركية، تعمل حاليا على 8 لقاحات مختلفة، و10 مشاريع دوائية مضادة لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تجارب لقاحين على الحيوانات، وأن أحدهما حصل حتى على تصريح أخلاقي وبدأ مرحلة التجارب السريرية على البشر.
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