شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بعض الدول إلى عدم استغلال انفجار بيروت لأغراض سياسية، مؤكدة أن بعض الدول حاولت الإيحاء نفاقا بأنها تدافع عن الشعب اللبناني.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه “ينبغي ألا يستغل الانفجار ذريعة لأهداف سياسية… يجب التحقيق بعناية في سبب الانفجار”، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف موسوي أنه “يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان”، قائلا: “إذا كانت أمريكا صادقة بشأن مساعدة لبنان، ينبغي أن يرفعوا العقوبات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “انفجار بيروت”… إيران تدعو إلى التحقيق بعناية وتوجه طلبا إلى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.