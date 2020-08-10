عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم الالكترونية:

خبير سياسي يتهم عدد من الجهات باشعال الأوضاع في دارفور

وفد البعثة الأممية ( يونيتامس ) يزور كادقلي ويلتقي حكومة جنوب كردفان

الناطق الرسمي لحركة دبجو في حوار مع (أخبار اليوم): لا مجال لعودة المفصولين

افتتاح دورة الأكاديميات الرياضية والمدارس السنية بملاعب الربيع

الوطن الالكترونية:

احباط تهريب ٣٥٠ الف دولار عبر مطار الخرطوم

شعبة مصدري الذهب تكشف عن مضاربات بالعملة الصعبة

رحيل الصحافي حمزة علي طه

ارتفاع مخيف في حالات الطلاق بالخرطوم

فقدان ٣ أشخاص واضرار كبيرة جراء الامطار بكبكابية

فتاة تقتل خالها طعنا بالسكين

ضبط مصنع عشوائي لصناعة الأجبان بام درمان

الباقر عبد القيوم: ((همس الحروف) .. غياب التنسيق بين الجهات الحكومية يخلق ربكة في فتح بعض الجامعات قد تتسبب في ضياع حقوق الطلاب)

السوداني الالكترونية:

مصرع شخصين وإصابة العشرات في تجدُّد المُواجهات القبلية بين النوبة والبني عامر ببورتسودان

انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس

مدير عام الشرطة يتفقد سير العمل بمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم

النيابة تستعجل إفادات جهات رسمية حول ملف “وداد بابكر”

سحب ملف محاكمة متهمي انقلاب 30 يونيو من المحكمة

علي عثمان يواجه تهمة التعدي على الأموال العامة بالخميس

إجراءات مشددة لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد

النيل الدولية:

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اجازة الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٠م المعدلة

احباط محاولة تهريب مبلغ (350) ألف دولار عبر مطار الخرطوم

منسوب النيل الازرق يتجاوز الفيضان

مياه الوديان تحاصر (2) ألف معدن شمالي السودان

قتلى وجرحى في أشتباكات قبلية ببورتسودان

تسجيل 62 حالة إصابة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة

السوداني الدولية:

قوى الحرية والتغيير تجتمع لتقييم اسماء المرشحين للوزارات

تجديد أمر القبض على “عبدالحي يوسف”

تاور يتعهّد بمحاسبة المتورّطين في أحداث حلفا الجديدة

أسر مصابي ثورة ديسمبر يبيعون ممتلكاتهم لعلاج ابنائهم وتجاهل وتسويف من لجنة حمدوك

آخر لحظة الالكترونية:

فك حظر شهادات البحث عدا أراضي رموز النظام

اجازة الموازنة برفع دعم جديد عن الوقود وتعديل الدولار الجمركي

مساع لتحويل ملف هلال من المحكمة العسكرية الي المدنية

مصرع (4) في اشتباكات النوبة والبني عامر

اطلاق سراح د. التجاني سيسي

شداد: أندية تأمرت مع وزارة الرياضة لتقويض النشاط

تاسيتي الاخبارية:

مصرع وإصابة (39) شخصاً في اشتباكات (البني عامر) و(النوبة) ببورتسودان

اجتماع (السيادي) و (الوزراء) يُجيز الموازنة المُعدلة

اجتماع بين والي الجزيرة ولجنة التحقيق في أصول المشروع

تسجيل (62) إصابة جديدة بـ (كورونا) في السودان و(8) حالات وفاة.