ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة المخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المخدرات بلاء عام ومصيبة كبرى ، وان انتشرت فى اوساطنا – لا سمح الله – فإن اثارا مدمرة ستترتب عليها وستكون البلد فى خطر ، لذا لابد من التصدى لمروجيها

والمتاجرين بها وحتى المتعاطين لها ، والتعامل مع هذا الأمر بحسم وحزم وجد ، ولابد من تكاتف كل الجهود لمحاربة هذا الوباء ، وعلى كل المواطنين ان يضعوا ايديهم بايدى الجهات الرسمية بل لابد ان يعتبر كل مواطن نفسه جزء من الجهاز الرسمى لمكافحة هذا الوباء القاتل ، وليس فى هذا الأمر مجاملة ولايحتمل غض النظر أو السكوت عنه بمبررات واهية كالقول ان هذا الشخص أو هذه الجماعة التى تتاجر فى المخدرات لن يكون لاحد الحق فى القول أنهم اقربائى أو جيرانى أو اصدقائى ، ومع إنى ارى خطأ فعلهم وسوء صنيعهم إلا إنى لن ابلغ عنهم السلطات الرسمية لأن فى هذا ضررهم ، ونقول لمن يرى هذا الرأى أنهم حرب على المجتمع ويسعون بصنعهم القبيح الى تدميره فلا يمكن اعتبارهم اصدقاء أو زملاء أو جيران أو أرحام يستحقون الرحمة بل لابد من تكاتف جهود الجميع القضاء عليهم قبل استفحال امرهم وتعاظم خطرهم حتى لاتصبح بلادنا – لاسمح الله – كتلك البلدان التى انتشرت فيها المخدرات وتم تدمير شعوبها.

ونجد انفسنا مطالبين بشكر وتقدير جهود

الجهات الرسمية التى تضطلع بمكافحة المخدرات ، ولابد هنا من الاشادة بالاتيام التى نفذت كمائن والقت القبض على بعض التجار والمروجين فى ولايتى شمال كردفان والنيل الأزرق ، وإن ننوه بضرورة التنسيق بين جميع اذرع جهاز المكافحة حتى يكملوا عمل بعضهم ، ومن المهم فى هذا الجانب القول بضرورة تحفيز من انجزوا هذه المهام والقوا القبض على المتهمين وبحوزتهم مئات الرؤوس من البنقو وهى كمية كبيرة اذ من المعروف ان الرأس الواحد يتم تقسيمه الى جزئيات صغيرة جدا قد تفوق المائة مما يعنى ان هذه الكمية المضبوطة هى ملايين الجرعات من المخدر .

ويشكل هؤلاء المجرمون ثلاث شبكات تعمل فى التهريب فى ولايتى النيل الأزرق وشمال كردفان ، وتم ضبط متهم منهم فى منطقة

مرحب شرق مدينة الدمازين وكان وبحوزته عدد 460 قندول بنقو ، وضبط متهم آخر بمنطقة قنيص شرق وبحوزته عدد 224 قندول بنقو ، وضبط المتهم الثالث بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان وبحوزته 281 قندول بنقو ، وقد وردت هذه المعلومات فى افادات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات

ونتوجه له ولادارته بالشكر والثناء.