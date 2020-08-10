الكشف عن معلومات جديدة حول تحقيق فض الاعتصام

أقر رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة د. نبيل أديب باستلام اللجنة لعدد من الفيديوهات من شهود وأخرى من شبكات التواصل الاجتماعي حول فض الاعتصام، وقال إنها قيد عرضها للجنة الفنية المختصة لمعرفة مكان وزمان تصويرها.

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وأكد أديب بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن مصوري الفيديوهات سيخضعون لاستجواب على اليمين بأنهم من قاموا بتصويرها أثناء فض الاعتصام.

ورفض أديب الإدلاء بأي تصريحات حول استجواب أعضاء المجلس العسكري، وقال إن اللجنة التزمت بعدم الكشف عن أسماء أعضاء المجلس العسكري والشهود لجهة حمايتهم وعدم التأثير على مجريات التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)