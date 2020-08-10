التاريخ: 10-أغسطس-2020
0 مشاهدة
أقر رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة د. نبيل أديب باستلام اللجنة لعدد من الفيديوهات من شهود وأخرى من شبكات التواصل الاجتماعي حول فض الاعتصام، وقال إنها قيد عرضها للجنة الفنية المختصة لمعرفة مكان وزمان تصويرها.
وأكد أديب بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن مصوري الفيديوهات سيخضعون لاستجواب على اليمين بأنهم من قاموا بتصويرها أثناء فض الاعتصام.
ورفض أديب الإدلاء بأي تصريحات حول استجواب أعضاء المجلس العسكري، وقال إن اللجنة التزمت بعدم الكشف عن أسماء أعضاء المجلس العسكري والشهود لجهة حمايتهم وعدم التأثير على مجريات التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن معلومات جديدة حول تحقيق فض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.