وفاة ضابط شرطة بعد انهيار بئر بنهر النيل

التاريخ: 10-أغسطس-2020
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لقى نظامي في العقد الثالث من عمره مصرعه بعد انهيار بئر (مرحاض) به بمنزل أسرته بولاية نهر النيل.
يذكر في التفاصيل أن المتوفي ذهب من أجل قضاء عطلة العيد مع ذويه، وفي خامس أيام عيد الأضحى دخل المرحاض لينهار به، ومن ثم محاولة انقاذه بواسطة أسرته إلا أن الأقدار كانت أسرع ليتوفى إلى رحمة مولاه.
وبعد اخراج المتوفي تم تحويله للمستشفى بمنطقة حجر العسل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبحسب صحيفة الدار، تم تسليم الجثمان لذويه ومواراته إلى مثواه الأخير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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