وزارة العمل تعلن عن فراغها من إعداد مسودة مشروع نقابات العمال

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فراغ لجنة الخبراء والقانونيين والنقابيين من إعداد مسودة مشروع قانون نقابات العمّال لسنة ٢٠٢٠م أكدت أنها تم التوصل لها بمشاوراتٍ واسعةٍ مع أصحاب المصلحة كافّة.

ونوهت وزارة العمل الى أنها ستُقدّم مسودة المشروع إلى وزارة العدل للمراجعة ، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقتٍ ممكن، وإجازتها كقانونٍ يُلبّي حاجة العمّال الماسّة إلى التنظيم النقابيّ وفق ما يخدم مصالحهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد.

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وكشفت في تعميم صحفي أمس عن أن أبرز ملامح القانون تتمثل في (إلغاء قانون نقابات العمّال لسنة ٢٠١٠م، وإحالة أحكام اللوائح التي تُنظّم جميع الأنشطة النقابيّة إلى النُظُم الأساسيّة للتنظيمات النقابيّة، التي تُعدّها وتُجيزها الجمعيّات العموميّة صاحبة الحقّ الأصيل في إصدار اللوائح التي تُنظّم نشاطها بجانب إطلاق مبدأ حريّة التنظيم وديمقراطيّة العمل النقابتين ومنع الاحتكاريّة القياديّة والتدخّلات الإداريّة في العمل النقابيّ وتكريس مبدأ البناء القاعديّ لنقابات العمّال من الأسفل إلى الأعلى.

وبحسب صحيفة الجريدة، أكدت أنّ إجازة قانون النقابات سيُمهّد الطريق أمام تكوين نقاباتٍ شرعيّةٍ في أجواءٍ ديمقراطيّةٍ وحرّة؛ تضطلع بدورها في حماية حقوق العاملين وتمثيلهم في الهيكل الثلاثيّ، المكوَّن من: اتّحاد نقابات العمّال واتّحاد أصحاب العمل والحكومة (ممثّلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة)؛ واعتبرت أن ذلك سيفتح آفاقًا واسعةً للعمل المشترك في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة، وتعزيز التحوّل الديمقراطيّ في السودان .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)