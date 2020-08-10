والي الخرطوم : معاش وخدمات المواطن أهم أولويات المرحلة القادمة

التاريخ: 10-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن والي الخرطوم أيمن خالد نمر، أن الولاية بصدد اتخاذ جملة من الترتيبات والإصلاحات لتحسين الإدارة وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة قضايا واحتياجات المواطن الأساسية. وقال نمر خلال اجتماعه أمس بالمديرين العامين لوزارات الولاية، إن حكومته معنية بتطبيق وإنزال أهداف الثورة والثوار وتقديم افضل أداء يساهم في تحسين معاش وخدمات المواطن. Advertisements وبحسب صحيفة الجريدة، دعا الوالي لضرورة أن يتسم الاداء الحكومي بالمؤسسية وتفعيل الخدمة المدنية وتقديم انموذجاً للسودان بتنوعه بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق مفهوم المواطنة الحقيقية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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