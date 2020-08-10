العثور على عريس الحلفايا المختفي

التاريخ: 10-أغسطس-2020
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عاد عريس شقة الحلفايا الذي اختفى في ظروف غامضة أثناء قضاء فترة شهر العسل إلى ذويه سالماً، وذلك أن أحد العاملين في مزارع الألبان بشرق النيل كان قد اطلع على الخبر في الجريدة ليفاجأ بعد دقائق بأنه أمام العريس وجهاً لوجه داخل مزرعة الألبان التي يمتلكها.
ومع هول المفاجأة فقد أثر المزارع الحكمة حيث قام بتهدئة روع العريس المختفي وتقديم واجب الضيافة واكرامه قبل أن يتصل بذويه الذين حضروا بمواكب كبيرة من العربات.
وبحسب صحيفة الدار، فإن أهالي الزاكياب نحروا ناقتين و10 ثيران و20 خروفاً وسط احتفالات كبيرة بعودة العريس إلى ذويه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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