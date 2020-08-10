حمدوك يتعهد بإقناع عبد الواحد نور للانخراط في المفاوضات

بدأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مضاعفة جهوده لإقناع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، للانخراط في العملية السلمية.

ورفض نور الدخول في تفاوض مع السلطة الانتقالية في المفاوضات التي تستضيفها جنوب السودان مُنذ أغسطس 2019، بحجة إنها لن تفضي لسلام، معلنًا عن مبادرة لقيام مؤتمر للسلام في الداخل، لكنه لم يطرح مبادرته بصورتها النهائية حتى الآن.

وقالت مصادر موثوقة “إن رئيس الوزراء أفاد قوى الحرية والتغيير بأنه بدأ في مضاعفة جهده لإقناع عبد الواحد نور بالانخراط في المفاوضات”.

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وبحسب صحيفة الجريدة، أشارت المصادر إلى حمدوك أبلغ الحرية والتغيير بأن تواصله مع نور لم ينقطع، وتعهد لها ببذل جهد إضافي حياله.

ويتوقع أن يصل إلى جوبا وفد حكومي خلال الأيام المقبلة لتهدئة الأوضاع مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وذلك بعد تصاعد الاتهامات بين الحركة والجيش السوداني حول خرق وقف إطلاق النار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)