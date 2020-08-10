تضرر (1300)منزل جراء انهيار سد بوط

تسبب انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق في تضرر أكثر من 1300 منزل (ضرر كامل وجزئي) بالاضافة الى فقد ونفوق أكثر من 700 رأس من الماشية بجانب فقدان 24 مزرعة و14 موتور غمرتها مياه السد.

وحذرت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق ، نسيبة فاروق كلول ، من وقوع كارثة بيئية وحالات نزوح جديدة نتيجة لانهيار سد بوط ، واعلنت عن ارتفاع حالات الاصابة بمرض الملاريا الى 100 حالة مقارنة بالعام الماضي.

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وقالت كلول لـ”صحيفة الجريدة” إن المئات من الاسر بالمنطقة الآن يعيشون تحت منازل شيدت بالمواد المحلية وبعض المشمعات ، وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة ، وقالت هنالك ارتفاعا في حالات الاصابة بالملاريا وتوقعات بحدوث حالات اسهالات وبعض الامراض الاخرى .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)