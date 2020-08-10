تحالف المزراعين : بحوزتنا ملفات فساد لكل من دمر مشروع الجزيرة

التاريخ: 10-أغسطس-2020
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كشف الناطق الرسمي بإسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين عبدالله برقاوي عن امتلاكهم ملفات فساد لكل من تورط في تدمير مشروع الجزيرة، وأكد أن لجنة اعادة مشروع الجزيرة اعادت المحالج المنهوبة لصالح المشروع .
وقال برقاوي في حوار مع (صحيفة الجريدة )، تم تكوين لجنة لحصر واستعادة لكل اصول مشروع الجزيرة ، بجانب إنشاء لجنة فرعية للجنة إزالة التفكيك والتمكين ، وبشر المزارعين بأنهم سيسمعون ما يثلج صدورهم خلال الأيام القادمة فيما يخص إستعادة جميع أصول المشروع ومحاسبة الذين تسببوا في تدميره .
وفي السياق ذاته انتقد برقاوي تشكيل لجنة تسير اتحاد المزارعين وقال هذه اللجنة ماهي إلا إسم فقط لأنه تم تكوينها بدون الرجوع للمزارعين الثوريين لذلك فهي لا تمثلهم ولا تعبر عنهم ، مؤكدا أن بعض اعضاء لجنة التسيير من عناصر المؤتمر الوطني واخرين ليست لديهم “حواشات ” ، وأردف كذلك جزء من اعضاء اللجنة هم من الجمعيات التعاونية التي تم حلها بواسطة لجنة التفكيك .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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