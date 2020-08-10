المجلس الأعلى للبجا ينفي إعلانه تشكيل إدارة وحكومة ذاتية للإقليم الشرقي

نفى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مانسب إليه إعلانه تشكيل إدارة و حكومة ذاتية للإقليم ابتداء من الجمعة القادمة ، وقطع بعدم صدور بيانات تصدر من مكتب رئيس المجلس.

وهدد باللجوء للجهات القانونية لملاحقة الجهات التي تقوم بتزوير البيانات باسمه واتهم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات جهات لم يسمها بالسعي للصيد في المياه العكرة.

وقال في بيان له أمس تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن مساعي تلك الجهات وصلت للحد من انتقاص الدور الوطني لشرق السودان المعهود في حفظ الأرض وتماسك النسيج الاجتماعي وجدد المجلس الأعلى على موقفه الرافض لمسار جوبا وماوصفه بالتجاوزات التي تمت في تعيين والي كسلا.

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وأكد المجلس حرصه على إتباع الوسائل السلمية في رفضه لذلك وأردف تجري معالجات جادة لمعالجة الأمر ، وتمسك المجلس الأعلى للبجا بحقه وحق إنسان الشرق في رفض القرارات التي يرى أنها تجاوزت المعايير بالطرق المشروعة ، وأشار إلى توافق البجا مع الجهات الرسمية على رفع جزئي في طريق سنكات مع الإبقاء على استمرار الاعتصامات في مواقعها وهدد بالتصعيد متى ما اقتضت الضرورة ، وطالب أبناء الشعب السوداني للنظر لما يجري في الشرق بعين فاحصة وروح وطنية للحفاظ على هذه الرقعة الجغرافية.

وشدد على ضرورة السعي لايقاف التدخلات الخارجية من الحركات الجهادية والأجنبية التي مارست بحسب البيان القتل والإرهاب طوال الفترة الماضية على أساس قبلي ولفت إلى أنها تسعى في الوقت الراهن إلى سرقة شرق السودان وطمس هويته الوطنية ممن وصفهم بدعاة الهوية المزدوجة وتغييب أصحاب المصلحة الحقيقية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)