أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– قوى الحرية والتغيير تجتمع لتقييم اسماء المرشحين للوزارات

– تجديد أمر القبض على “عبدالحي يوسف”

– تاور يتعهّد بمحاسبة المتورّطين في أحداث حلفا الجديدة

– أسر مصابي ثورة ديسمبر يبيعون ممتلكاتهم لعلاج ابنائهم وتجاهل وتسويف من لجنة حمدوك

صحيفة الوطن:

– احباط تهريب ٣٥٠ الف دولار عبر مطار الخرطوم

– شعبة مصدري الذهب تكشف عن مضاربات بالعملة الصعبة

– رحيل الصحافي حمزة علي طه

– ارتفاع مخيف في حالات الطلاق بالخرطوم

– فقدان ٣ أشخاص واضرار كبيرة جراء الامطار بكبكابية

– فتاة تقتل خالها طعنا بالسكين

– ضبط مصنع عشوائي لصناعة الأجبان بام درمان

– الباقر عبد القيوم: ((همس الحروف) .. غياب التنسيق بين الجهات الحكومية يخلق ربكة في فتح بعض الجامعات قد تتسبب في ضياع حقوق الطلاب)

صحيفة السوداني:

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– مصرع شخصين وإصابة العشرات في تجدُّد المُواجهات القبلية بين النوبة والبني عامر ببورتسودان

– انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس

– مدير عام الشرطة يتفقد سير العمل بمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم

– النيابة تستعجل إفادات جهات رسمية حول ملف “وداد بابكر”

– سحب ملف محاكمة متهمي انقلاب 30 يونيو من المحكمة

– علي عثمان يواجه تهمة التعدي على الأموال العامة بالخميس

– إجراءات مشددة لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد

صحيفة آخر لحظة:

– فك حظر شهادات البحث عدا أراضي رموز النظام

– اجازة الموازنة برفع دعم جديد عن الوقود وتعديل الدولار الجمركي

– مساع لتحويل ملف هلال من المحكمة العسكرية الي المدنية

– مصرع (4) في اشتباكات النوبة والبني عامر

– اطلاق سراح د. التجاني سيسي

– شداد: أندية تأمرت مع وزارة الرياضة لتقويض النشاط

صحيفة أخبار اليوم:

– خبير سياسي يتهم عدد من الجهات باشعال الأوضاع في دارفور

– وفد البعثة الأممية ( يونيتامس ) يزور كادقلي ويلتقي حكومة جنوب كردفان

– الناطق الرسمي لحركة دبجو في حوار مع (أخبار اليوم): لا مجال لعودة المفصولين

– افتتاح دورة الأكاديميات الرياضية والمدارس السنية بملاعب الربيع

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)