التاريخ: 10-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى 8 حالات وفاة، و 23حالة تعافى وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر الاحد وفقا لنتائج الفحوصات ليومي الجمعة والسيت 7 -8 اغسطس 2020. والذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى(11956) والوفيات الى(781)، فيما بلغت جملة المتعافين (6266) وأشار التقرير الوبائي الى أن 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة ال 18 ولاية بالبلاد وسجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم (55) حالة، ولاية الجزيرة (1) ، الشمالية (4) ، القضارف (2 ) وسجلت حالات التعافي فى الخرطوم (7)، الجزيرة (5)، نهر النيل (6) ، كسلا (3) ، البحر الأحمر (2). الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالات أصابة جديدة و (8) وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.