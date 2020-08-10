إكتمال ري (120) ألف فدان بمشروع الرهد

أكد مدير عمليات ري المشاريع بوزارة الري والموارد المائية المهندس محمد زين العابدين مجذوب، إكتمال ري كل المساحات المزروعة في مشروع الرهد بنسبة 100% والبالغة 120 ألف فدان، واكتمال ري 132 ألف فدان من مجمل 135 ألف فدان في حلفا الجديدة وأبان زين العابدين أن حجم الامطار التي هطلت في كل أنحاء البلاد ساعدت في ري محاصيل العروة الصيفية.

وأكد خلال الإجتماع الدوري الذي انعقد اليوم برئاسة وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور عبر الفيديو كونفرنس، لمتابعة أداء عمليات الري، أن عمليات الصيانة الصيفية في مشاريع حلفا الجديدة والسوكي والرهد تسير بصورة جيدة، مؤكدا نجاح وحدة ترويض القاش من السيطرة على النهر بفضل الاستعدادات المبكرة.

من جهته أكد مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل المهندس عبد السلام محمد صالح، ان إدارته شرعت في تخفيض حجم المياه من 37 مليون متر مكعب الى 15 مليون متر مكعب نسبة لحجم الامطار الكثيرة التي هطلت بالولاية، مؤكدا استعدادهم لإعادة منسوب مياه الري الى طبيعته عند الحاجة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )