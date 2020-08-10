والي غرب دارفور : الاولويه للأمن ومعاش الناس

أعلن والي غرب دارفور د. محمد عبدالله الدومه أن اولويه برنامج حكومته للفتره القادمه يتمثل في فرض هيبة الدولة مع إيلاء إهتمام خاص بالمناطق التي شهدت تفلتات مؤخراً وبالذات المناطق الغربيه لمحلية الجنينه

مشيراً لاستتباب الأوضاع الأمنيه وتحسنها بفضل المجهودات التي بذلت على كافة الصعد مثمناً دور الاجهزه النظامية

وشدد الدومة على أن مسألة الأمن تمثل عنده اولويه قصوى، بجانب الاهتمام بمعاش الناس ،

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ووجه لدى لقائه بالمدراء العاميين للوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات بضرورة حماية الموسم الزراعي ، وأضاف في تصريحات صحفيه عقب الاجتماع بالاهتمام بالمواعيين الايراديه وإعادة النظر في كيفية توزيع الإيرادات بعدالة وقال الدومه وفق صحيفة أخرلحظة بأننا لن نعتمد على الحكومه المركزيه وايراداتنا المحليه مشيراً إلى أن لديهم علاقات وصداقات جيده مع عدد من المنظمات والتي أبدت استعدادها للعمل بالولايه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )