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فك حظر شهادات البحث عدا أراضي رموز النظام أو المحظورة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 09-أغسطس-2020

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فك حظر شهادات البحث عدا أراضي رموز النظام أو المحظورة

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أعلنت رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير الغاء القيد على التصرف في الاراضي السكنية والزراعية عدا الخاصة برموز النظام السابق الواردة اسماؤهم بموجب خطاب من الامين العام للمجلس العسكري بتاريخ 25 أبريل 2019 وأي عقارات محجوزة بامر المحكمة أو النيابة العامة ولجنة ازالة التمكين.

ووجهت رئيس القضاء وفق صحيفة أخر لحظة و بحسب خطاب صادر من قاضي المحكمة العليا المسجل العام للاراضي قاسم محمد الخضر باعادة مباشرة اعمال التسجيل وتعديل السجلات وفقا للاجراءات القانونية المتبعة باستثناء الاراضي المذكورة اعلاه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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