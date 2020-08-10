شاهد بالصور: فستان للمغنية عوضية (عزاب) يثير الجدل بمواقع التواصل

نشرت الفنانة عوضية عزاب صورة عبر صفحتها الشخصية وهي ترتدي فستانا اثار جدل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) تلك الصورة التي قامت بنشرها عوضية لم تجد حظها من القبول كما قال عدد من المتابعين وراود مواقع التواصل الاجتماعي انها لم توفق في الأختيار وانهم اعتادو عليها بثوبها السوداني المميز الذي يجعلها تبدو جميلة الطلة واكثر اناقة. الجدير بالزكرتعتبر الفنانة عوضية عزاب من الأصوات المميزة التي وجدت قبول في الساحة الفنية واستطاعت أن تخلق لنفسها جمهور عريض.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )