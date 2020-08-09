الثروة الحيوانية: (12) من أصل (17) باخرة لشحن المواشي غير مطابقة للمواصفات

الخليج 365 :

شدد دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف على اهمية مطابقة بواخر شحن صادر الماشية للمواصفات الفنية والبيطرية، مؤكدا أنهم بصدد زيارة الى بورتسودان لمعرفة مدى مطابقة البواخر للمواصفات.

وقال فرح في تصريح لـ:وكالة السودان للانباء” اليوم “الأحد” إن عددا من المصدرين أوقفوا شحن المواشي لعدم مطابقة البواخر للمواصفات منوها الى أن هيئة الموانئ – لجنة تنظيم البواخر ـ لم تلتزم بالمواصفات ولم تستجب لطلبهم واضطروا لوقف شحن الصادر وقال “5 بواخر فقط مطابقة للمواصفات من بين 17 باخرة”.

وأوضح الوزير أن إجتماعا عقد اليوم بالوزارة بحضور مدير عام الأمن الاقتصادي والغرفة القومية للمصدرين وممثلين لوزارة التجارة والصناعة تناول أهمية مخاطبة لجنة البواخر والزامها بتطبيق لائحة تنظيم البواخر والتى من ضمنها حق المصدر في اختيار الناقل المناسب للماشية المستوفي الشروط الفنية والبيطرية مبينا أن الإجتماع أكد أهمية التأهيل والتدريب للمصدرين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعادت عدد من شحنات الثروة الحيوانية خلال الفترة الماضية.

وتعتبر البواخر غير المطابقة للمواصفات من أهم اسباب إرجاع صادر الماشية من السعودية والذي تسبب في خسائر كبيرة للمصدرين والاقتصاد وحرمان الدولة من العملات الحرة.