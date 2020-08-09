وفرة في البنزين وشح بالجازولين بالمحطات

الخليج 365 :
أكد بعض أصحاب محطات الوقود بالعاصمة لـ(السوداني) حدوث وفرة في البنزين بالمستودعات وشح الجازولين ،مؤكدين استمرار مشكلة الترحيل . وقال صاحب محطة وقود ببحري عمر محمد لـ( السوداني) إن فترة عطلة العيد شهدت وفرة في المواد البترولية بالمستودعات ومحطات الوقود ، و اشار الى وجود مشكلة حالية في الترحيل ، لافتا الى ان معظم المرحلين يعملون في الوقود التجاري لارتفاع رسوم الترحيل ، مؤكدا استقرار المشتقات البترولية بالعاصمة خاصة في فترة الحظر . وأوضحت فتحية محمد وكيل محطة اويل ليبيا بالخرطوم جنوب بان مركبات الترحيل تمنح الاولوية للوقود التجاري اكثر من المدعوم ، وقالت ان هنالك وفرة في البنزين بالمستودعات وندرة قي الجازولين ، مشيرة الى استمرار مشكلة الترحيل وأن اغلب السائقين لا يزالون خارج العاصمة لقضاء عطلة العيد ،وتوقعت مباشرة مركبات الترحيل العمل خلال الأيام المقبلة وانفراج في الجازولين .
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