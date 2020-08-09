رئيس اشرافية أبيي يحمل (اليونسفا ) مسئولية هجوم الجيش الشعبي على (قولي)

أدانت اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة أبيي الهجوم الغادر الذي شنته قوات من الجيش الشعبي بجنوب السودان على منطقة قولي وقرية للدينكا منتصف ليلة امس والتى خلفت ثلاثة شهداء من بينهم طفل وثلاثة جرحى وقتيلين من القوة المهاجمة.

وأعلن اللواء الركن عز الدين عثمان محمد الشيخ رئيس اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة أبيي وفق ( سونا ) أن هذه القوات والتى تقدر بسبعين مقاتلا اشتبكت مع الحراسة الموجودة بالقرية وحمل عز الدين قوات اليونسفا مسئولية هذا الحادث المؤسف وتقاعسها عن حماية المواطنين الآمنين الذين يتعرضون لإنتهاكات متكررة من هذه القوات دون رادع، وأضاف “ظللنا نمارس اقصى درجات ضبط النفس من أجل إرساء قيم السلام والتعايش السلمي ونبذ العنف وانفاذ بروتوكول ابيي”

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وأوضح رئيس الاشرافية المشتركة أنه سبق للجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة أبيي أن نقلت لقوات اليونسفا معلومات عن وجود قوات مسلحة منتشرة داخل المنطقة وطالبتها باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة حيال الامر وهو مالم يحدث، مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والأمنية التي تضع حدا لهذه الجرائم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )