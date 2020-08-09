تعين مدير عام للمركز القومي للمعلومات

التاريخ: 09-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء قراراً بتعيين السيد/ أبراهيم عبدالرحمن محمد باخت مديراً عاماً للمركز القومي للمعلومات . ووجه القرار وفق (سونا) وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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